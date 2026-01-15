Quase dois mil atletas na Maratona do Funchal

Carlos Rodrigues, vice-presidente da Autarquia funchalense revelou que este é um 70 eventos desportivos previstos para 2026 na cidade do Funchal.
Maratona do Funchal vai ter 1900 atletas, mais de 60% são oriundos além fronteiras, de 42 países. A maioria são naturalmente de Portugal, também o pais onde se vai decidir o próximo campeão nacional da maratona.
“Será no Funchal a decisão do Campeão Nacional da Maratona”, revelou Higidio Olim.
A Maratona do Funchal foi na Câmara Municipal do Funchal, evento desportivo internacional que irá percorrer as principais artérias da baixa funchalense e trazer à capital madeirense centenas de atletas e visitantes.
Carlos Rodrigues apelou à compreensão dos munícipes e empresário sobre os constrangimentos que possam surgir no sábado. Ao contrário de edições anteriores, a prova realiza-se este sábado, com partida marcada para as 15 horas, reunindo, numa única jornada, as três distâncias do programa: maratona (42 quilómetros), meia-maratona (21 quilómetros) e minimaratona (8 quilómetros).
O percurso estende-se ao longo de grande parte da frente marítima do Funchal, com especial destaque para a Avenida do Mar e a Avenida Sá Carneiro, oferecendo aos participantes um traçado plano e cénico ao longo da costa.
A Maratona do Funchal é uma das provas de estrada mais emblemáticas da Região Autónoma da Madeira e é organizada pela Associação de Atletismo da RAM, integrando o calendário de eventos desportivos que contribuem para a projeção turística e desportiva da região.
