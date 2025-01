A Polícia de Segurança Pública (PSP) intercetou esta época 16 adeptos “por incumprimento de medidas de interdição de acesso a recintos desportivos”, o mais recente em Matosinhos, na última jornada da II Liga de futebol, anunciaram hoje as autoridades.

“Esta última detenção ocorreu no jogo entre o Leixões e Torreense, realizado no Estádio do Mar, em Matosinhos [no domingo]”, informou hoje em comunicado a PSP, justificando as razões pelas quais se verificava a proibição.

O adepto estava proibido de frequentar recintos desportivos, depois de comportamento incorreto para com agentes desportivos e polícia, num jogo da Taça de Portugal entre Leixões e Vitória de Guimarães, em novembro de 2023.