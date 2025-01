A 11.ª edição da Transquadra, uma das mais prestigiadas regatas transatlânticas, destinada a velejadores amadores com mais de 40 anos, concluiu com sucesso a sua primeira etapa na Ilha da Madeira. A competição, que se iniciou a 3 de julho em Marselha e a 7 de julho em La Turballe, contou com a participação de 47 embarcações e 74 velejadores, divididos entre as categorias Solo, Dupla e a nova classe Promoção/Cruzeiro.

Durante a travessia, os participantes enfrentaram condições meteorológicas variadas, percorrendo entre 1.100 e 1.300 milhas náuticas até ao Funchal. As primeiras embarcações começaram a chegar ao Cais 8 a 14 de julho, onde o Village da Transquadra acolheu os velejadores com celebrações e eventos paralelos.

A edição de 2024-2025 destaca-se pela diversidade internacional, com participantes oriundos de oito países, incluindo Alemanha, Noruega, Espanha, Inglaterra, Itália, Suíça, Bélgica e França. Além disso, cerca de 70% dos velejadores estão a competir na Transquadra pela primeira vez.

A Madeira desempenha um papel fundamental nesta regata, servindo de paragem estratégica entre a Europa e as Caraíbas. O Clube Naval do Funchal tem sido um parceiro essencial na organização e receção dos velejadores, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor. Esta a conclusão do Clube Naval do Funchal.