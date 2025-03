Bom dia!

Carlos André Gomes conta com o apoio de todos os membros dos órgãos sociais do Marítimo. Mas, ainda assim, considera que a AG Destitutiva, ontem formalizada, justifica um diálogo abrangente e pondera convocar eleições. A atual direção já estará a negociar a entrada de um investidor e espera que os sócios contestatários também tragam soluções.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Tiago Margarido quer trazer “alguma coisa da Luz”.

Conheça ainda nesta edição as contas no ‘sobe e desce’ dos regionais de futebol e saiba que Machico e Nacional lideram 3.ª etapa das Concentrações +45 nos veteranos.

No automobilismo, Ponta do Sol promete emoções fortes no arranque da época e, no trail, mais de 400 atletas testam limites na Calheta.

