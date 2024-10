Portugal vai defrontar República Checa na etapa final rumo ao Euro feminino

A seleção portuguesa feminina de futebol vai defrontar a República Checa no play-off final de apuramento para o Euro2025, ao derrotar hoje o Azerbaijão 4-0, na segunda mão da primeira ronda de qualificação.

Depois de ter triunfado na primeira mão no Azerbaijão por 4-1, a equipa lusa voltou a demonstrar hoje a sua superioridade, tendo chegado ao intervalo já a vencer por 2-0, com um ‘bis’ de Diana Silva, aos 15 e 26 minutos, enquanto Dolores Silva, aos 56, na conversão de uma grande penalidade, e Fátima Pinto, aos 85, fecharam as contas do encontro.

No play-off decisivo, Portugal vai defrontar a República Checa, que também hoje garantiu a presença na ronda decisiva de apuramento, ao empatar 0-0 em Velika Gorica, na Croácia, com a Bielorrússia, depois de ter goleado na primeira mão por 8-1, no mesmo recinto.

O play-off final, a disputar a duas mãos, está agendado para 27 de novembro e 03 de dezembro e apura mais sete países, que se vão juntar no Euro2025 à anfitriã Suíça, Inglaterra, França, Alemanha, Islândia, Itália, Países Baixos, Dinamarca e Espanha.

Portugal marcou presença nos dois últimos Europeus, em 2017 nos Países Baixos e em 2022 em Inglaterra, edições nas quais não passou a fase de grupos.