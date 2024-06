Portugal aumentou para 21 as presenças garantidas nos Jogos Paralímpicos Paris2024, após a atribuição de duas vagas, via ranking, ao atletismo, modalidade que assim passa a ter seis representantes, anunciou hoje o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

De acordo com o CPP, as duas vagas no atletismo, uma masculina e uma feminina, hoje confirmadas pela World Para Athletics, “foram atribuídas por via de um método que tem por base as marcas de qualificação registadas por atletas de todo o mundo”.

A dois meses do início dos Jogos Paralímpicos Paris2024, que decorrerão entre 28 de agosto e 08 de setembro, Portugal tem asseguradas 21 vagas em seis modalidades.

No atletismo e no boccia, a equipa lusa terá seis representantes em cada uma das modalidades, enquanto na natação marcarão presença quatro atletas.

A canoagem e o ciclismo, com dois atletas cada, e o badminton com uma vaga assegurada, fecham, para já, a lista de modalidades qualificadas.

À exceção das vagas atribuídas via ranking individual, todas as vagas asseguradas em competições de apuramento são não nominais e são atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o CPP.

Portugal, que esteve representado nos Jogos Tóquio2020 por 33 atletas, somará em Paris2024 a sua 12.ª participação no evento, no qual conseguiu um total de 94 medalhas (25 medalhas de ouro, 30 de prata e 39 de bronze).

Lista de quotas conquistadas por Portugal e atletas definidos:

- Atletismo (6): A definir.

- Badminton (1): Beatriz Monteiro.

- Boccia (6): Ana Sofia Costa, José Gonçalves, Carla Oliveira, e três atletas ainda a designar da equipa BC1-BC2

- Canoagem (2): Alex Santos e Norberto Monteiro.

- Ciclismo (2): Luís Costa e Telmo Pinão.

- Natação (4): Daniel Videira, Diogo Cancela, Marco Meneses e Tomás Cordeiro.