O evento de Ténis de Praia no Porto Santo, que avança para a sua 3.ª edição, regressa ao areal dourado da ilha do Porto Santo, na Praia do Cabeço, dentro de duas semanas, aproximadamente. No caso, a 8 de agosto e termina a 11 do mesmo mês.

É organizado pela Associação de Ténis da Madeira e, segundo comunicado endereçado às redações por este organismo, “a edição deste ano realiza-se nos mesmos moldes das passadas edições pois vai contar com a realização de dois tipos de torneio em simultâneo: uma vertente oficial, homologado pela Federação Portuguesa de Ténis, sendo necessária filiação na mesma (disputa-se na vertente de pares masculinos, femininos e mistos); e uma vertente social, virada muito para os curiosos pela modalidade, onde num sistema especial de encontros, dá oportunidade aos jogadores de realizarem mais do que um encontro no torneio, sendo que não há restrição para as inscrições”.

“Nos dois primeiros dias do evento (8 e 9 de agosto), os campos estarão disponíveis para experimentação, nos restantes dias irá iniciar-se a competição. De lembrar que o torneio masculino oficial do ano passado, foi vencido por uma dupla continental, inserida, já, no top-20 nacional”, é complementado.