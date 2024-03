Marítimo e Nacional cederam ontem empates, mas continuam dentro da luta pela subida à I Liga. ‘Pontuar e acreditar’ é o destaque da edição de desporto do JM.

Na I Liga, a derrota do FC Porto frente ao Estoril, a terceira dos ‘dragões’ face à equipa lisboeta, é outra chamada à primeira página, com fotografia do encontro.

Outros destaques vão para o basquetebol, concretamente para a terceira vitória seguida do CAB, e para Cristiano Ronaldo, que fez um hat-trick e ajudou o Al Nassr a conquistar pontos.

Ainda no plano regional, na Taça da Madeira, ‘1.º de Maio, Juventude de Gaula, Santacruzense e Xavelhas carimbaram meias-finais’.

Há mais para ler no interior da edição do JM Desporto.