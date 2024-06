O futebolista internacional português Pepe agradeceu hoje ao treinador Sérgio Conceição pelo que “lutou, ensinou e conquistou”, frisando que a história do técnico no FC Porto “não se apaga”.

“Só quem sente muito aquilo que faz e o clube que representa pode defender com rigor, paixão, honestidade e lealdade como o Mister fez desde que entrou nesta casa. Obrigado pelo que lutou, pelo que ensinou, pelo que conquistou”, escreveu o defesa nas redes sociais, algumas horas depois de ser oficializada a saída do treinador.

Pepe, de 41 anos, que está em final de contrato com o FC Porto, lembrou o seu regresso ao clube em janeiro de 2019, proveniente do Besiktas, já com Sérgio Conceição, que tinha assumido o cargo de treinador dos ‘dragões’ na época anterior.

“Quando regressei ao FC Porto disse-lhe que voltava para competir. Deu-me essa oportunidade. Fez-me competir e permitiu-me aprender e partilhar da sua fome de vencer. Vivemos derrotas e levantamos títulos!”, acrescentou o capitão ‘azul e branco’, em mensagem dirigida ao técnico.

O central, que se encontra no estágio da seleção portuguesa com vista ao Euro2024 de futebol, deixou muitos elogios a Conceição.

“Trabalhou sempre à procura de mais, à procura de melhor. Trabalhou por um Porto forte, por um Porto respeitado. Por um Porto Campeão. Devolveu-nos as noites mágicas europeias”, defendeu, acrescentando que o treinador apareceu num dos momentos mais difíceis da história do clube e que pensou sempre no melhor para o FC Porto.

A despedida e os elogios de Pepe surgem depois de o clube ter oficializado, na segunda-feira, a saída de Sérgio Conceição, que era treinador da equipa principal desde junho de 2017, num percurso em que conquistou três campeonatos (2017/18, 2019/20 e 2021/22), quatro taças de Portugal (2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24), três supertaças Cândido de Oliveira (2018, 2020 e 2022) e uma Taça da Liga (2022/23).

Conceição estava vinculado ao FC Porto por mais quatro temporadas, até junho de 2028, sendo que a sua última renovação foi revelada em 25 de abril, a dois dias da histórica derrota de Pinto da Costa, então presidente há 42 anos e 15 mandatos, frente ao atual líder ‘azul e branco’ no ato eleitoral mais participado de sempre do clube.