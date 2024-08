A brasileira Rebeca Andrade conquistou hoje a medalha de ouro no concurso de solo dos Jogos Olímpicos, impondo-se à norte-americana Simone Biles, que procurava o quarto ouro em Paris2024 e ficou com a prata.

Rebeca Andrade, que sucede no palmarés da prova à norte-americana Jade Carrey, que em Paris falhou a qualificação para a final, somou 14,166 pontos, impondo-se a Biles, que obteve 14,133, depois de ter protagonizado duas saídas do praticável.

A norte-americana Jordan Chiles, que se estreou em finais olímpicas por aparelhos, somou 13,766 e conseguiu o bronze.

Campeã no solo no Rio2016, Simone Biles, que pouco tempo antes tinha sido quinta na trave, num concurso ganho pela italiana Alice D’Amato, despediu-se de Paris com três ouros – concurso por equipas, ‘all-around’ e salto – e uma prata.

Rebeca Andrade soma o ouro de hoje à prata nos concursos de ‘all-around’ e salto, e ao bronze da prova por equipas, a primeira medalha olímpica coletiva da ginástica brasileira.