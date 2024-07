Paris2024: Marcos Freitas “muito desiludido” após derrota com Anders Lind

O madeirense Marcos Freitas mostrou-se hoje “muito desiludido” com a derrota face ao dinamarquês Anders Lind, que “foi melhor”, na primeira ronda do torneio individual de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris2024.

“Foi um jogo difícil, realmente ele jogou muito bem taticamente. Eu tive alguma dificuldade em entrar no jogo. No primeiro set, estive a ganhar por 9-7, podia ter fechado, não fechei, e as coisas complicaram-se”, disse à agência Lusa o jogador luso, 17.º do ranking mundial, manifestando-se conformado com o resultado diante do 60.º da hierarquia.

Marco Freitas destacou ainda que, depois de ter perdido os primeiros dois parciais, tornou-se mais difícil dar a volta.

“Depois, com dois sets de desvantagem e perdendo a vantagem de 8-3 que tive no terceiro set, torna-se muito difícil de ir buscar o jogo. Neste momento, sinto-me muito desiludido com a minha performance, como é óbvio”, confessou.

O facto de ter ficado todos estes dias só a treinar não é justificação para Marcos Freitas: “É igual para todos, até gostei de ter mais uns dias para me preparar melhor, mas, simplesmente, ele foi melhor hoje. Eu sou melhor jogador, hoje ele foi melhor e ganhou, é assim no desporto”.

“O meu foco agora nos próximos dias é preparar bem a prova de equipas e jogar o meu melhor”, concluiu o jogador madeirense, já aludindo à prova de equipas masculinas, que arranca em 05 de agosto.

A competição de singulares de ténis de mesa disputa-se até 04 de agosto, e em prova continuam as portuguesas Jieni Shao e Fu Yu, ambas apuradas para a segunda ronda, ao contrário de Tiago Apolónia, também afastado na primeira eliminatória.