Paris 2024: Marcos Freitas defronta dinamarquês Ander Lind

O desafio marca a estreia do madeirense nos Jogos Olímpicos de Paris. Marcos Freitas é 17.º lugar do ranking mundial, tendo o jogador insular sido quinto classificado no “Rio2016” e nono em “Tóquio2020”, vai encontrar o dinamarquês Ander Lind, que é 62.º da hierarquia. No primeiro set, Marcos Freitas liderou sempre, quase até ao fim, mas o mesatenista português acabou por ceder o primeiro jogo e perder por 11-9.

O jogo está a acontecer neste momento e pode acompanhar na RTP2.