Sabia que José Camacho cumpre este ano a 41.ª participação na prova rainha do automobilismo regional? Ou que a lista atual de inscritos conta com cinco vencedores? O Jornal fez as contas e revela alguns dos números que marcam a 66.ª edição do Rali da Madeira.

Este o tema manchete da capa desportiva do JM deste domingo.

Ainda no automobilismo, fique a saber que João Silva “gostava de poder lutar pela vitória”.

No Teqball, hoje é um dia de emoções fortes.

No Futebol, falta um extremo para juntar aos 16 reforços dos alvinegros, que têm estado muito ativos no mercado, mas ainda afinam pormenores no plantel.

No Marítimo, a derrota apareceu ao quarto jogo da pré-época. Os verde rubros perderam frente ao Arouca, por 4-1.