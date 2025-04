O Sporting prestou hoje junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, uma última homenagem a Aurélio Pereira, antigo responsável pelo recrutamento no clube que morreu na terça-feira, aos 77 anos.

O cortejo fúnebre do antigo responsável do clube ‘verde e branco’, que seguiu rumo ao Cemitério dos Olivais, parou na Praça Centenário, junto ao estádio, onde, centenas de pessoas, entre as quais atletas, treinadores e funcionários do Sporting o esperavam, incluindo o seu presidente, Frederico Varandas, que depositou uma coroa de flores junto a um mural criado em sua homenagem.

O plantel principal de futebol esteve também presente, tendo como ‘porta-voz’ o médio Daniel Bragança, que classificou Aurélio Pereira como “um senhor muito respeitado por tudo o que conquistou”.

“Acredito que tenha sido uma figura paternal para muitos jogadores. Conheço perfeitamente o seu legado e espero que todos o conheçam porque ele deixou um legado muito forte, basta vermos os jogadores que acompanhou ao longo da sua carreira e são hoje craques mundiais. Vou recordá-lo com saudade e carinho”, declarou o futebolista.

Daniel Bragança mostrou-se orgulhoso por “ter feito parte, nem que seja numa percentagem mínima, da carreira do senhor Aurélio Pereira”, lembrando o legado na descoberta de jogadores como Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Paulo Futre, Luís Figo e Nani, que também marcou presença e recordou o seu antigo ‘mestre’.

“Recordo uma pessoa positiva, alegre, divertida, que sempre que regressei a Portugal, depois de já ter ido para Manchester, quis estar comigo, procurou-me, quis saber como estava e deu-me muitos bons conselhos”, conta o antigo extremo, campeão europeu por Portugal.

Nani recordou ainda uma história que viveu com Aurélio Pereira no Sporting, ainda na sua formação.

“Antes de me tornar profissional, tive de esperar dois anos para poder ser inscrito e o senhor Aurélio esteve sempre presente, a acalmar-me e a dar-me os parabéns pela minha atitude e comportamento, por não desistir e não perder o foco nos treinos”, contou, com saudade.

O antigo responsável pelo departamento de recrutamento do Sporting morreu na terça-feira, destacando-se pela descoberta de futebolistas como Paulo Futre, Luís Figo ou Cristiano Ronaldo.

Antigo jogador dos ‘leões’, Aurélio Pereira tornou-se treinador no Futebol Benfica, antes de regressar ao Sporting, no qual criou e liderou o Departamento de Recrutamento e Formação.