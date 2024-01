Marítimo e Nacional protagonizam hoje um dos dérbis mais aguardados dos últimos anos: ‘O dérbi que ninguém quer perder’.

O Estádio dos Barreiros vai estar lotado. Um verdadeiro ‘caldeirão’ de emoções, numa disputa que pode ser decisiva para as contas da subida de divisão. Fábio Pereira não valoriza o resultado quanto às aspirações verde-rubras. Já Tiago Margarido só pensa em ganhar.

Na I Liga, o resultado foi uma mão cheia de golos para o FC do Porto, no Estádio do Dragão. Porto 5 - Moreirense 0, foi o resultado.

Em ténis de mesa, destaque para o madeirense Marcos Freitas, que se classificou para as meias finais do Top 16 europeu.

Andebol também em evidência, no plano europeu, mas neste caso ‘Madeira SAD perde e sai da Europa’.

Estes são os destaques, há mais para ler no interior do JM.