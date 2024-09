Nuno Borges torna-se o segundo tenista português a figurar no top 30 mundial

Nuno Borges tornou-se hoje o segundo tenista português a entrar no top 30 mundial, com a atualização do ranking ATP a ‘promover’ o alemão Alexander Zverev ao segundo lugar e a relegar o sérvio Novak Djokovic a quarto.

A atualização de hoje confirma a subida do maiato de 27 anos ao 30.º posto da hierarquia, a sua melhor classificação de sempre no ranking mundial e a segunda melhor de sempre de um português, atrás de João Sousa, que foi 28.º em 16 de maio de 2016.

No Open dos Estados Unidos, Borges alcançou os oitavos de final, sendo eliminado pelo russo Daniil Medvedev, quinto jogador mundial e campeão do ‘major’ nova-iorquino em 2021.

Foi a segunda vez esta época que o número um português, que antes do US Open figurava na 34.ª posição do ranking ATP, chegou aos ‘oitavos’ de um Grand Slam, tendo também sido afastado nessa fase por Medvedev no Open da Austrália.

Contabilizados os pontos do último ‘major’ da temporada, o italiano Janik Sinner reforçou o estatuto de número um mundial com a sua vitória, sendo agora seguido pelo alemão Alexander Zverev, que chegou aos ‘quartos’ em Flushing Meadows e superou o espanhol Carlos Alcaraz e Novak Djkovic, protagonistas de eliminações precoces em Nova Iorque.

O sérvio, que defendia o título, caiu para a quarta posição, o seu pior ranking desde janeiro de 2023, quando era quinto jogador mundial.

Já o norte-americano Taylor Fritz, finalista derrotado do Open dos Estados Unidos, saltou cinco lugares na hierarquia, sendo agora sétimo.

Do lado feminino, e apesar da vitória, a bielorrussa Aryna Sabalenka continua a ser segunda, atrás da polaca Iga Swiatek, que caiu nos quartos de final do Slam norte-americano.

Ao pódio subiu a norte-americana Jessica Pegula, finalista derrotada do Open dos Estados Unidos, com a compatriota Coco Gauff, campeã no ano passado e afastada nos oitavos de final, a descer três lugares, sendo agora sexta.