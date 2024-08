A nadadora do JAC/Salesianos, Vera Gonçalves, vai, na época desportiva 2024/25, integrar o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior. O propósito passa por evoluir na modalidade.

“A nadadora alcançou os tempos de admissão, para o Centro de Alto Rendimento, no Campeonato Nacional de Juvenis (Open de Portugal), no passado mês de julho, ao vencer as provas de 50m e 100m Costas e os 50m Livres, nas piscinas do Jamor”, conforme divulgado na rede social dos Salesianos.