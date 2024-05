Dia de muitas decisões para as duas equipas madeirenses que militam na II Liga de futebol e, inclusive, para o Nacional este domingo poderá ser já de consagração de regresso à I Liga.

Para tal, o emblema orientado por Tiago Margarido terá de vencer em Tondela e aguardar que em Matosinhos o Aves não vá além de um empate, ante o Leixões.

As duas partidas têm transmissão em direto através da SportTV, ambas com arranque pelas 11h00, com a equipa da Choupana a puder ser acompanhada através do canal 1 e o conjunto de Jorge Costa no canal 2.

Os alvinegros podem até não necessitar de vencer, pois com o empate e um desaire do Aves, dão também um passo gigantesco na subida, mas neste caso terão de aguardar que o Marítimo não vença na receção à Oliveirense, num desafio com início pelas 15h30 (SportTV5), nos Barreiros.

Quanto ao Marítimo, terá forçosamente de ganhar e esperar que Nacional e/ou Aves não vençam, de forma a adiar tudo para a derradeira ronda, em que jogam em Viseu, atentos ao Nacional – Mafra e ao Aves – Tondela, de forma a continuar a alimentar ainda o sonho de chegar, pelo menos, ao play-off.