Já é oficial. João Aurélio acordou hoje a renovação de contrato com o Nacional, segundo revelou emblema alvinegro através de comunicado.



“O experiente defesa português, de 36 anos, já cumpriu 320 jogos com a camisola do nosso Clube e apontou 12 golos”, lembra o clube em nota publicada no seu sítio na internet, que revela que o novo contrato é “válido por mais uma temporada”.