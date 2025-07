O Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, perdeu hoje com o Celta de Vigo, do primeiro escalão de Espanha, por 2-0, em jogo de preparação disputado na Cidade Deportiva Afouteza, em Vigo.

Os golos foram apontados por Hugo Sotelo, aos 32 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e por Hugo González, aos 68, através de um remate cruzado, na sequência de uma perda de bola do emblema insular.

O técnico dos madeirenses, Tiago Margarido, lançou de início Lucas França, João Aurélio, Ulísses, Léo Santos, José Gomes, Alan Nuñez, André Sousa, Matheus Dias, Jota, Paulinho Bóia e Martim Gustavo.

Na segunda parte, entraram ainda Zé Vítor, Festim Shatri, Douglas Nathan, Deivison Souza, Chiheb Laabidi, Jesus Ramírez, Lucas João e Filipe Soares, que foi hoje oficializado como reforço para a nova época.

Foi o quinto desafio de preparação do Nacional, que também perdeu com o Desportivo de Chaves (2-0), da II Liga, empatou com o Sporting (1-1), da I Liga, e somou dois triunfos, diante da Académica (4-2), da Liga 3, e da AD Machico (3-0), do Campeonato de Portugal.

A equipa madeirense volta a entrar em ação na quinta-feira, diante do Tondela, da I Liga, na partida que encerra o estágio de pré-temporada, que decorre em Penafiel.