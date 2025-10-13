Mundial2026: Cabo Verde qualifica-se pela primeira vez para a fase final

Cabo Verde qualificou-se hoje pela primeira vez para um Campeonato do Mundo de futebol, ao assegurar a conquista do Grupo D com um triunfo por 3-0 frente a Essuatíni.

Dailon Livramento, aos 48 minutos, Willy Semedo, aos 54, e Stopira, aos 90+1, marcaram os golos da vitória dos ‘tubarões azuis’, que asseguraram o primeiro lugar do agrupamento, com 23 pontos, mais quatro do que Camarões, segundos classificados, que hoje empataram 0-0 na receção a Angola.

Na 23.ª edição do Mundial de futebol, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Cabo Verde pode tornar-se o mais pequeno país a disputar uma fase final, destronando Trindade e Tobago, e o segundo menos populoso, apenas atrás da Islândia.

A seleção cabo-verdiana é a 19.ª seleção a assegurar a qualificação para o Mundial2026, juntando-se aos anfitriões Estados Unidos, Canadá e México.

Cabo Verde é o terceiro estreante a assegurar uma vaga entre as 48 seleções presentes no Mundial2026, juntamente com Jordânia e Uzbequistão, tornando-se na sexta nação africana apurada, depois de Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Gana.

Confira as seleções já apuradas:

ÁFRICA (6)

Marrocos (7.ª presença).

Tunísia (7.ª).

Egito (4.ª).

Argélia (5.ª).

Gana (5.ª)

Cabo Verde (estreante)

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (3)

Canadá (3.ª - qualificado como anfitrião).

Estados Unidos (12.ª - qualificado como anfitrião).

México (18.ª - qualificado como anfitrião).

AMÉRICA DO SUL (6)

Argentina (19.ª - Campeã em 1978, 1986 e 2022).

Brasil (23.ª - Campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

Equador (5.ª).

Colômbia (7.ª).

Uruguai (15.ª - Campeão em 1930 e 1950).

Paraguai (9.ª).

ÁSIA (6):

Austrália (7.ª)

Coreia do Sul (12.ª).

Irão (7.ª).

Japão (8.ª).

Jordânia (estreante).

Uzbequistão (estreante).

OCEÂNIA (1):

Nova Zelândia (3.ª).