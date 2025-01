A seleção portuguesa empatou com a Suécia (37-37) no primeiro jogo da ‘main round’ e mantém-se na frente do grupo, independentemente dos outros resultados desta primeira ronda.

Num jogo intenso, o conjunto português aguentou a pressão de uma das maiores potências do andebol, que foi semi-finalista nas duas últimas edições de Mundiais, e passa a somar cinco pontos na main round, no topo do grupo, estando mais perto dos quartos de final.