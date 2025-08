Caso ultrapasse o Nice na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica terá pela frente o vencedor do duelo entre Fenerbahçe e Feyenoord no play-off de acesso à fase de grupos.

Recorde-se que o Fenerbahçe, orientado por José Mourinho, tem manifestado interesse em Akturkoglu, jogador do Benfica.

Já o Feyenoord conta no plantel com Gonçalo Borges, ex-FC Porto, Tengstedt, que passou pela Luz, e ainda Moussa, alvo das águias neste mercado, mas que optou por renovar com o clube neerlandês.