O antigo médio Johan Neeskens, uma das grandes figuras do futebol neerlandês na década de 1970, morreu hoje aos 73 anos, informou a federação de futebol dos Países Baixos (KNVB).

“Com Johan Neeskens, o mundo do futebol neerlandês e internacional perdeu uma lenda”, lê-se num comunicado da KNVB, relembrando Neeskens, que fez parte da equipa do Ajax que conquistou três Taças dos Campeões Europeus consecutivas.

O médio foi também crucial na seleção dos Países Baixos que brilhou nos Mundiais de 1974 e 1978, que tornou célebre o ‘futebol total’ de Rinus Michel e que foi derrotada na final de ambos os torneios, pela Alemanha e pela Argentina, respetivamente.

“Com os ‘tackles’ característicos, a sua visão de jogo sublime e os seus penáltis emblemáticos, ficará para sempre como um dos melhores jogadores que o futebol neerlandês jamais produziu”, refere a KNVB.

Neeskens, que foi 49 vezes internacional pela ‘laranja mecânica’ e marcou 17 golos, jogou no Ajax e no FC Barcelona, quase sempre ao lado do compatriota Johan Cruijff, nos melhores anos da carreira, que passou ainda por Estados Unidos e Suíça.

Como treinador, Neeskens nunca alcançou o mesmo potencial, começando a carreira nos suíços do Baar e do Zug, e foi ainda adjunto das seleções dos Países Baixos e da Austrália, e do FC Barcelona, ocupando cargo de técnico principal nos neerlandeses do NEC e nos sul-africanos do Sundowns, nos quais terminou a carreira.