Miguel Moita quer resposta do Marítimo frente ao FC Porto B após desaire em Viseu

O treinador do Marítimo, Miguel Moita, reconheceu este sábado que a derrota sofrida na última jornada frente ao Académico de Viseu ainda custa aos adeptos, sobretudo pela forma como aconteceu. Ainda assim, o técnico do líder da Liga 2 está focado em reagir já este domingo, no Estádio dos Barreiros, diante do FC Porto B.
“O nosso objetivo em cada jogo é ganhar os três pontos. A desilusão foi grande para os adeptos, mas trabalhámos durante a semana para perceber o que fizemos mal, sobretudo na gestão dos últimos minutos”, afirmou o técnico, sublinhando que a equipa pretende manter o domínio exibido em Viseu, mas com maior eficácia na fase final.
Sobre o adversário, Miguel Moita espera dificuldades frente a uma equipa jovem e tecnicamente evoluída. “O FC Porto B atravessa um bom momento de resultados, tem jogadores com grande qualidade e irreverência. É uma equipa com bom jogo interior e ligação entre sectores, capaz de nos criar muitos problemas”, alertou.
Apesar do desaire na última jornada, o treinador garante que o foco da equipa está apenas no que pode controlar. “Estamos em primeiro lugar, com três pontos de vantagem, e queremos continuar nessa posição”, frisou.
No que toca ao plantel, Igor Julião e Andrade estão disponíveis para o encontro. Já Rodrigo Borges deverá regressar apenas na fase final da temporada.
Miguel Moita deixou ainda uma mensagem aos adeptos, agradecendo o apoio demonstrado mesmo após a derrota. “Eles têm sido fantásticos. No último jogo estavam à nossa espera para nos apoiar. Ter 10 mil pessoas no estádio seria fantástico e dar-nos-ia ainda mais força.”
Lídia Albornoz foi eleita hoje para um novo mandato à frente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Santa Cruz, sob o lema “Dar voz a Santa Cruz”....
O SC Braga e o Sporting empataram hoje 2-2, na 25.ª jornada da I Liga, com os ‘arsenalistas’ a chegarem à igualdade com um golo já aos 90+6 minutos.
Em...
A equipa de ralis de Miguel Nunes realiza esta noite a apresentação oficial da nova temporada no Nico’s Burger, em Santo António. O evento contará com...
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, numa cimeira com presidentes americanos conservadores, que esta semana reconheceu formalmente...
Gregório Faria, ao volante do AG 1000, foi o vencedor da Rampa da Ponta do Sol, disputada este sábado na Estrada do Livramento, naquele concelho.
O piloto...
O grupo parlamentar do PSD/Madeira esteve hoje na Madalena do Mar, no concelho da Ponta do Sol, junto de produtores de banana da Região, numa iniciativa...
O Nacional somou hoje o sexto jogo consecutivo sem vencer, mas pôs fim a um ciclo de três derrotas seguidas ao empatar no reduto do Moreirense, 1-1, em...
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, veio hoje à Madeira apresentar a moção “Contamos todos”, que norteia a sua recandidatura à liderança do partido...
O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode abriu as inscrições para a 19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter...
A equipa feminina de basquetebol do CAB perdeu, ao início desta tarde de sábado contra a líder da Liga, Quinta dos Lombos, por 74-85.
Em jogo que decorreu...