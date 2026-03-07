MADEIRA Meteorologia
Miguel Moita quer resposta do Marítimo frente ao FC Porto B após desaire em Viseu

    Treinador do Marítimo, Miguel Moita, “aponta” o caminho para o regresso aos triunfos ante o FC Porto B. Joana Sousa/JM-Madeira
Paulo Graça

Jornalista

Desporto
Data de publicação
07 Março 2026
16:41

O treinador do Marítimo, Miguel Moita, reconheceu este sábado que a derrota sofrida na última jornada frente ao Académico de Viseu ainda custa aos adeptos, sobretudo pela forma como aconteceu. Ainda assim, o técnico do líder da Liga 2 está focado em reagir já este domingo, no Estádio dos Barreiros, diante do FC Porto B.

“O nosso objetivo em cada jogo é ganhar os três pontos. A desilusão foi grande para os adeptos, mas trabalhámos durante a semana para perceber o que fizemos mal, sobretudo na gestão dos últimos minutos”, afirmou o técnico, sublinhando que a equipa pretende manter o domínio exibido em Viseu, mas com maior eficácia na fase final.

Sobre o adversário, Miguel Moita espera dificuldades frente a uma equipa jovem e tecnicamente evoluída. “O FC Porto B atravessa um bom momento de resultados, tem jogadores com grande qualidade e irreverência. É uma equipa com bom jogo interior e ligação entre sectores, capaz de nos criar muitos problemas”, alertou.

Apesar do desaire na última jornada, o treinador garante que o foco da equipa está apenas no que pode controlar. “Estamos em primeiro lugar, com três pontos de vantagem, e queremos continuar nessa posição”, frisou.

No que toca ao plantel, Igor Julião e Andrade estão disponíveis para o encontro. Já Rodrigo Borges deverá regressar apenas na fase final da temporada.

Miguel Moita deixou ainda uma mensagem aos adeptos, agradecendo o apoio demonstrado mesmo após a derrota. “Eles têm sido fantásticos. No último jogo estavam à nossa espera para nos apoiar. Ter 10 mil pessoas no estádio seria fantástico e dar-nos-ia ainda mais força.”

