I Liga: Nacional empata na visita ao Moreirense

O Nacional somou hoje o sexto jogo consecutivo sem vencer, mas pôs fim a um ciclo de três derrotas seguidas ao empatar no reduto do Moreirense, 1-1, em partida da 25.ª jornada da I Liga.

Os minhotos colocaram-se em vantagem em cima do intervalo, com um golo de Luís Hemir, aos 45’+7, mas os madeirenses repuseram a igualdade no segundo tempo, aos 67’, através do espanhol Miguel Baeza.

A formação de Moreira de Cónegos mantém-se em sétimo lugar, com 35 pontos, mas poderá ser ultrapassada pelo Estoril Praia (33), que hoje recebe o Casa Pia, enquanto o Nacional é 14.º colocado, com 22, podendo ser alcançado pr Rio Ave, Tondela e Santa Clara ao longo da ronda.