I Liga: Nacional empata na visita ao Moreirense

O Nacional somou hoje o sexto jogo consecutivo sem vencer, mas pôs fim a um ciclo de três derrotas seguidas ao empatar no reduto do Moreirense, 1-1, em partida da 25.ª jornada da I Liga.
Os minhotos colocaram-se em vantagem em cima do intervalo, com um golo de Luís Hemir, aos 45’+7, mas os madeirenses repuseram a igualdade no segundo tempo, aos 67’, através do espanhol Miguel Baeza.
A formação de Moreira de Cónegos mantém-se em sétimo lugar, com 35 pontos, mas poderá ser ultrapassada pelo Estoril Praia (33), que hoje recebe o Casa Pia, enquanto o Nacional é 14.º colocado, com 22, podendo ser alcançado pr Rio Ave, Tondela e Santa Clara ao longo da ronda.
Fala-se muito, estuda-se muito, promete-se ainda mais.
É quase sempre assim, mas, no essencial, pouco muda. E ninguém consegue explicar – pelo menos de...
A obesidade é uma doença multifactorial que coloca desafios diários a doentes, a profissionais de saúde e aos decisores políticos. Os números são assustadores,...
O Dia Internacional da Mulher, que se celebra amanhã, não nasceu para flores, jantares “de mulheres, para mulheres” ou de slogans.
Nasceu, no século XX,...
DO FIM AO INFINITO
De vez em quando, acordo a meio da noite e sinto todo o mal do Mundo dentro de mim, como se eu fosse o abismo da existência. É lixado sentir uma coisa...
Hoje, volto a escrever sobre mulheres. Uma em concreto, E, não é, apenas e sobretudo, por estarmos no mês de março. Escrevo, curiosamente, porque recebi...
Desde a II Guerra Mundial, o sistema internacional organizou-se na convicção de que a interdependência económica, o comércio e as instituições multilaterais...
A frase já a conhecemos: “metade do mundo são mulheres. A outra metade, os filhos delas”. Mas há dias em que isso parece valer pouco.
Chegámos a março...
Há um momento certo para tudo, a paráfrase de um adágio tradicional é aplicável a tudo na vida, e na área da Saúde, particularmente na área do medicamento,...
AQUINTRODIA
Generalizou-me o hábito da viagem, a descoberta de lugares de sonho, experimentação de costumes e tradições, usufruto de sabores e emoções, vivência de...
A retórica que acompanha os últimos acontecimentos mundiais sugere que o que aí vem não se trata de uma pequena troca de galhardetes limitada no tempo....
A dupla campeã regional de ralis, Miguel Nunes e João Paulo, apresentou oficialmente, este sábado, o projeto para a temporada de 2026, revelando o novo...
Lídia Albornoz foi eleita hoje para um novo mandato à frente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Santa Cruz, sob o lema “Dar voz a Santa Cruz”....
O SC Braga e o Sporting empataram hoje 2-2, na 25.ª jornada da I Liga, com os ‘arsenalistas’ a chegarem à igualdade com um golo já aos 90+6 minutos.
Em...
A equipa de ralis de Miguel Nunes realiza esta noite a apresentação oficial da nova temporada no Nico’s Burger, em Santo António. O evento contará com...
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, numa cimeira com presidentes americanos conservadores, que esta semana reconheceu formalmente...
Gregório Faria, ao volante do AG 1000, foi o vencedor da Rampa da Ponta do Sol, disputada este sábado na Estrada do Livramento, naquele concelho.
O piloto...
O grupo parlamentar do PSD/Madeira esteve hoje na Madalena do Mar, no concelho da Ponta do Sol, junto de produtores de banana da Região, numa iniciativa...
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, veio hoje à Madeira apresentar a moção “Contamos todos”, que norteia a sua recandidatura à liderança do partido...
O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode abriu as inscrições para a 19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter...