Gregório Faria vence categoricamente a Rampa da Ponta do Sol

07 Março 2026
Na prova organizada pelo CD Nacional, o piloto do AG1000 não deu qualquer hipótese à concorrência e venceu todas as quatro subidas oficiais. O campeão Dinarte Nóbrega não conseguiu concluir a prova devido a problemas na sua viatura.

Gregório Faria, ao volante do AG 1000, foi o vencedor da Rampa da Ponta do Sol, disputada este sábado na Estrada do Livramento, naquele concelho.

O piloto do kartcross venceu todas as subidas e não deixou margens para dúvidas quanto ao vencedor. Na soma das melhores subidas, Gregório Faria fez um tempo total de 06:45.209 e foi consagrado como o grande vencedor da prova.

Na segunda posição, apesar dos problemas físicos, surgiu José Romero, em Semog Bravo Sport, a 9,712 segundos do líder, seguido por António Giestas, em BRC CM02, a 11,331 segundos. Estes dois pilotos entraram para a 4.ª subida praticamente empatados, mas José Romero conseguiu ser mais rápido e, com isso, arrecadar o 2.º lugar do pódio pela diferença de pouco mais do que um segundo. Com estes resultados, confirmaram, ainda, que os três lugares do pódio fossem ocupados por três kartcross.

Fora do pódio ficou a dupla João Silva/Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, que ocupou o quarto lugar, a 13,438 segundos, aproveitando para treinar para o Rali do Marítimo, que acontece na próxima semana. Miguel Sousa, em BRC EVO05 foi o quinto classificado, com mais 17,019 segundos do líder e vencedor da prova.

