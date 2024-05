Bom dia!

Atravessa um excelente momento numa altura crucial da temporada, tendo apontado quatro golos nos últimos três jogos. A duas rondas do final do campeonato, o avançado venezuelano já atingiu os 17 golos, a época mais produtiva da carreira.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Marítimo. Samú só precisava de “oportunidade para se afirmar”. Gonçalo Souza, antigo técnico do guarda-redes no Pedras Rubras, elogia a qualidade do jogador, mas também o seu “humanismo e resiliência.

Noutro patamar, na Liga dos Campeões, ‘Armada amarela’ conquistou Paris.

Saiba ainda que na esgrima Guilherme Freitas foi de bronze nos nacionais de cadetes e no bilhar os campeões estão definidos por equipas e individuais. A Quinta Falcão venceu a 1.ª Divisão de Pool, já a EEM A foi a vencedora entre a elite regional de Pool Português.

