O piloto madeirense Martim Meneses foi o mais rápido no primeiro dia do ‘Champions of the future Academy’.

A Champions of the Future Academy 2025 é reconhecida como uma plataforma de excelência para jovens pilotos, preparando-os para as competições internacionais mais exigentes. Realizada em seis etapas, com duas corridas por fim de semana, que totaliza 12 corridas ao longo de 2025, a série passará por circuitos emblemáticos na Europa e no Médio Oriente, proporcionando um ambiente altamente competitivo e profissional, bem como a possibilidade de Martim Meneses poder ganhar experiência com um novo tipo de motores e diferentes pneus, semelhantes aos utilizados nas competições ao mais alto nível.

Num dia de treinos com condições muito instáveis - alternância entre piso molhado e seco -, o madeirense foi o mais veloz.

Este sábado ocorrerá a qualificação às 10:45, a manga de qualificação 1 às 12:00, a manga de qualificação 2 às 13:40 e a final às 16:00.