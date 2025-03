A vitória do Marítimo ontem frente ao FC Porto B, com um golo de Martim Tavares, é a manchete da capa do JM Desporto. Três pontos que representam uma conquista importante na luta pela manutenção.

O Ponta do Sol Cup e o São Vicente Cup aproximam-se do fim. Jovens jogadores estão a viver momentos únicos nestas duas competições. A prova termina hoje na Ponta do Sol, já na Calheta o encerramento será amanhã.

‘Laabidi feliz no Ramadão’ é outro destaque nesta edição. O jogador alvinegro foi decisivo num período desafiante, onde cumpre a tradição muçulmana.

No Campeonato Portugal, ‘Nivea com estreia vitoriosa’. O novo treinador da AD Camacha venceu no seu primeiro jogo diante do Coimbrões (3-2), saiba como.