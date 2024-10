Marítimo: Silas de saída do comando técnico

No momento mais produtivo da época em termos pontuais, é uma decisão, no mínimo, surpreendente. Sabe o JM que Jorge Silas está de saída do comando técnico do Marítimo, sensivelmente um mês e meio depois de ter chegado.

Em cinco jogos, o técnico averbou duas derrotas, um empate e duas vitórias.

A oficialização da saída deverá acontecer nas próximas horas.