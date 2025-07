O Marítimo foi eleito membro da direção da Liga Portugal, anunciou esta sexta-feira o emblema madeirense, sublinhando que esta decisão “representa um importante reconhecimento do seu papel no futebol profissional português”.

“A nomeação, representada pelo presidente Carlos André Gomes, enaltece a história, a relevância e a contínua afirmação do emblema verde-rubro no panorama desportivo nacional, para o desenvolvimento de um trabalho em prol do futebol português”, realçam os verde-rubros, numa nota publicada no sítio oficial do clube.

“Esta eleição representa a confiança e a credibilidade que o Marítimo conquistou junto das restantes sociedades desportivas, que reconhecem o trabalho desenvolvido por esta Direção em prol do futebol português. A eleição destaca, ainda, a importância de estarmos próximos dos centros de decisão, assumindo um papel ativo na construção e no futuro da indústria do futebol”, frisou o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, citado na mesma nota.