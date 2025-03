O Marítimo divulgou um comunicado no qual desmente informações surgidas esta quarta-feira, que davam conta de uma alegada preparação de um despedimento coletivo de funcionários do clube.

“A Direção do CS Marítimo esclarece que tal informação não corresponde à realidade e que nunca existiu ou existe qualquer plano ou intenção de realizar um despedimento coletivo”, pode ler-se no comunicado, que salienta ainda que o esse assunto não foi mencionado por pelo presidente da Assembleia Geral, Tranquada Gomes, durante a reunião mantida esta manhã com alguns dos sócios contestatários, que apoiam a realização de uma AG destitutiva.

Na mesma nota, o clube “reforça o seu compromisso e confiança nos seus colaboradores” e “lamenta profundamente as insinuações” que, entende, “procuram gerar discórdia e instabilidade no seio da instituição”.

“O emblema verde-rubro apela à necessidade de proteger a instituição acima de tudo, não devendo, de ânimo leve, levantar notícias e testemunhos falsos que afetam o nome e a reputação do Club Sport Marítimo”, termina o comunicado do emblema verde-rubro.