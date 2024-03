O conjunto maritimista recuperou bem do desanimador empate caseiro frente ao Belenenses, na última ronda, averbando o triunfo, hoje, no difícil recinto do Tondela.

A vitória do Marítimo não sofre contestação, como evidencia o resultado final de 3-0, num desafio, porém, que os homens da casa jogaram quase sempre em inferioridade numérica, terminando mesmo com apenas nove unidades.

Os vermelhos foram bem mostrados: Yaya Sithole foi expulso logo na etapa inicial do desafio, na sequência de uma entrada duríssima sobre Renê Santos, que teve mesmo de ser substituído por Diogo Mendes; Aos 48 minutos, Lucas Mezenga também viu vermelho depois de cometer falta sobre Platiny, quando o avançado do Marítimo seguida isolado para a baliza adversária

Os golos dos verde-rubros foram da autoria de Rodrigo Borges (30 e 84) e Erivaldo Almeida (70).

Com este resultado, o Marítimo fica a três pontos do Nacional, que está no 3.º lugar que dá acesso ao play-off de promoção.