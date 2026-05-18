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Marítimo agenda conferência de imprensa após reunião com Miguel Moita

    Marítimo agenda conferência de imprensa após reunião com Miguel Moita
    Miguel Moita deverá estar de saída do comando técnico do Marítimo. JOANA SOUSA
Paulo Graça

Jornalista

Desporto
Data de publicação
18 Maio 2026
12:50
Saída de Miguel Moita deverá dominar conferência marcada para esta tarde nos Barreiros.

O Marítimo agendou para esta tarde, às 17 horas, uma conferência de imprensa no Estádio dos Barreiros, mais concretamente no Auditório Luís Calisto. Embora o clube não tenha divulgado o tema do encontro com os jornalistas, tudo aponta para que a eventual saída do treinador Miguel Moita esteja em cima da mesa.

Tal como o JM avançou na edição impressa, a situação do técnico deverá ser debatida após uma reunião entre a direção maritimista e o treinador, marcada igualmente para esta tarde. A conferência poderá ser acompanhada nas plataformas digitais do JM e na edição impressa de amanhã.

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