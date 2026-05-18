Marítimo agenda conferência de imprensa após reunião com Miguel Moita

Saída de Miguel Moita deverá dominar conferência marcada para esta tarde nos Barreiros.

O Marítimo agendou para esta tarde, às 17 horas, uma conferência de imprensa no Estádio dos Barreiros, mais concretamente no Auditório Luís Calisto. Embora o clube não tenha divulgado o tema do encontro com os jornalistas, tudo aponta para que a eventual saída do treinador Miguel Moita esteja em cima da mesa.

Tal como o JM avançou na edição impressa, a situação do técnico deverá ser debatida após uma reunião entre a direção maritimista e o treinador, marcada igualmente para esta tarde. A conferência poderá ser acompanhada nas plataformas digitais do JM e na edição impressa de amanhã.