Maritimista Diogo Mendes chamado à seleção de Cabo Verde

Diogo Mendes, médio do Marítimo, foi chamado à seleção de Cabo Verde, com vista à participação na primeira edição do FIFA Series, que decorrerá entre 21 e 26 de março.

Diogo Mendes, de 26 anos, somou a primeira internacionalização por Cabo Verde num amigável contra as Ilhas Comores em outubro último, na antecâmara da Taça das Nações Africanas. Todavia não integrou a convocatória para a prova continental que decorreu na Costa do Marfim no início deste ano.

Refira-se que a FIFA Series é um torneio amigável disputado por seleções das diferentes confederações que por norma não têm a oportunidade de jogar entre si. As seis séries da edição inaugural decorrem em cinco países de três continentes.

No caso de Cabo Verde (65.º do ranking FIFA), os ‘tubarões azuis’ vão medir forças com as seleções da Guiana (157.º) e da Guiné Equatorial (79.º) em jogos disputados na Arábia Saudita. O Cambodja (179.º) é a outra seleção desta série.