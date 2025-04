O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes, e o coordenador do futebol de praia da FPF, Madjer, visitaram esta segunda-feira o Largo da Achada, na Camacha, local onde se jogou futebol pela primeira vez em Portugal, em 1875.

Os responsáveis federativos - que se encontram na Região para acompanhar o estágio pré-Mundial da Seleção Nacional de futebol de praia - foram acompanhados na visita por Rui Coelho, da Associação de Futebol da Madeira, Pedro Fernandes, da Junta de Freguesia da Camacha, Ricardo Vasconcelos, da Casa do Povo da Camacha, e Nuno Abreu, da Associação Desportiva da Camacha.

Na ocasião, agradeceram a forma como foram recebidos e realçaram a importância de a FPF trabalhar na “proximidade, ajuda e cooperação com as Associações Regionais e Distritais e com as autarquias locais, de modo a desenvolverem em conjunto o futebol nacional”.

De resto, é celebrado em 2025 o 150.º aniversário da primeira vez que se jogou futebol em Portugal. Reza a história que nas férias escolares de 1875, o jovem britânico Henry Hinton trouxe de Inglaterra uma bola com que os jovens da Camacha, alguns deles descalços, jogaram futebol na Achada da Camacha.