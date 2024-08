Afonso Paulino, Francisca Marote e Madalena Fernandes, jovens tenistas madeirenses, estão todos inseridos nos lugares cimeiros do Ténis em Portugal, de acordo com a mais recente atualização dos rankings nacionais da modalidade.

Afonso Paulino continua como número um nacional de Sub-14, ranking este que já havia alcançado em finais de junho. “Francisca Marote e Madalena Fernandes alcançaram novos máximos de (ainda curta) carreira com a chegada ao topo do ranking por parte de Francisca, e com Madalena a segui-la na segunda posição da Classificação Nacional”, refere uma nota enviada à redação.

Ainda nos masculinos, Pedro Câmara segue no vigésimo sexto lugar. João Araújo em 32º, Lucas Nascimento em 34º. Nos femininos, Margarida Duque aparece na 60ª do Ranking Nacional.

A Associação de Ténis da Madeira refere na mesma nota que muitos destes atletas estão nas preparações finais para a disputa do Campeonato Nacional de Sub-16, que decorre entre os dias 27 de agosto e 1 de setembro no Complexo de Ténis do Jamor.