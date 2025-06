Seleção orientada por Danilo Ferreira venceu mais um torneiointernacional de andebol em cadeira de rodas (‘Euro Hand4All’), e Fábio Câmara, do CD ‘Os Especiais’, venceu a medalha de pratano mundial de basquetebol de atletas com Deficiência Intelectual. ‘Madeirenses brilham por Portugal’ é a manchete do JM Desporto sobre este feito.

Em grande destaque, com uma fotografia de rostos sorridentes, estão também as seleções feminina e masculina de sub-14, de andebol, que conquistaram os primeiros lugares da competição da modalidade disputada, este fim de semana, no Algarve.

Mais uma saída do Nacional a merecer destaque nesta edição. ‘Rui Encarnação está de saída’ é o título, com fotografia do atleta no topo da página.

Nos escalões de formação de futebol, sub-14 entram a perder no Lopes da Silva é outra chamada e, ainda nesta edição, conheça a história de um adepto do Marítimo que pede voto eletrónico para participar na AG.