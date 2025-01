A Madeira SAD empatou hoje a 27-27 na visita ao Lazne Kynzvart, em partida da segunda mão dos oitavos de final da taça europeia feminina de andebol. Um que resultado ditou o afastamento das insulares da competição.

As madeirenses, que perderam há semana uma pela margem mínima, na Madeira, chegaram a deter uma vantagem de quatro golos a dez minutos do final da partida, mas as checas conseguiram impor-se e empatar a contenda, seguindo assim em frente na prova.