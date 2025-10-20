Madalena Costa lidera após programa curto

A madeirense, Madalena Costa lidera a classificação do mundial de patinagem artística em seniores, após ter competido ao início desta tarde com o seu programa curto.

A atleta do Santacruzense, a competir pela primeira vez como sénior nos mundiais da modalidade, bateu a concorrência, nesta primeira “parte” da competição, com uma pontuação de 27,93 pontos nas componentes e de 65,89 respeitante à técnica, totalizando 93,82 pontos, que a colocam na primeira posição.

Após a realização do programa curto, Madalena volta a entrar no ringue, na próxima quarta-feira, com a possibilidade de vencer o título mundial que disputa, e juntar ao título europeu, conquistado no mês passado também em seniores.