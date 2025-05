Bom dia!

A campeã mundial e europeia conquistou mais uma medalha de ouro para a patinagem artística portuguesa. A vitória no Artistic International Series 2025, em Itália, voltou a ser avassaladora.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Sporting. Arreiol celebra a dobrar. Médio madeirense, de 19 anos, sagrou-se campeão nacional de futebol e ajudou a equipa B do Sporting a regressar à II Liga. Lançado por João Pereira, esteve em três jogos dos bicampeões no campeonato.

Saiba ainda que Ronaldo pode estar a caminho do Brasil e que CR Júnior já bisa por Portugal. O filho de Cristiano Ronaldo apontou dois golos no triunfo (3-2) sobre a Croácia, na final do Torneio Internacional Vlatko Markovic.

Não perca ainda o futsal, com Porto Moniz a erguer a Taça da Madeira. Nortenhos venceram o Nacional de reviravolta no jogo decisivo.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta segunda-feira.