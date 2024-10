O selecionador Roberto Martínez divulga na sexta-feira os convocados de Portugal para os duelos com Polónia e Escócia, na Liga das Nações de futebol, numa lista em que são esperados alguns regressos e com uma ausência já confirmada.

As escolhas do técnico espanhol serão divulgadas às 12:30, numa conferência de imprensa na Cidade de Futebol, em Oeiras, sendo já certo que Pedro Gonçalves não estará no grupo dos escolhidos do selecionador nacional.

O médio do Sporting está com uma lesão muscular e o próprio treinador dos ‘leões’, Rúben Amorim, assumiu que o jogador só deverá regressar ao trabalho após a paragem para as seleções.

Gonçalves, também conhecido como Pote, foi chamado pela primeira vez por Martínez em setembro, para as receções à Croácia e Escócia, mas acabou só por alinhar nos últimos cinco minutos no duelo com os croatas.

No caminho aposto, João Cancelo, Francisco Conceição e Otávio, a atuarem sem limitações nos respetivos clubes, deverão regressar às opções do selecionador português, numa lista que mais uma vez vai ser encabeçada pelo capitão Cristiano Ronaldo.

Vitinha, que falhou o encontro de setembro com os escoceses devido a lesão, também parece estar totalmente recuperado no Paris Saint-Germain e vai estar nas escolhas de Martínez.

Uma das surpresas poderá aparecer na baliza, com José Sá, agora com o estatuto de suplente no Wolverhampton, a poder ficar de fora, subindo Rui Silva de ‘hierarquia’, atrás do intocável Diogo Costa, com um novo terceiro guardião a poder aparecer.

Outra das dúvidas está em Tiago Santos, Renato Veiga e Quenda, que foram estreantes absolutos na última convocatória, podendo agora ou não repetirem a presença.

A seleção das ‘quinas’ vai defrontar a Polónia no dia 12 de outubro, em Varsóvia, jogando três dias depois frente à Escócia, em Glasgow, ambas as partidas com início marcado para as 19:45 (horas em Lisboa).

Portugal lidera o Grupo A1 com seis pontos, depois de vencer em casa a Croácia e a Escócia nas duas primeiras jornadas, ambas por 2-1, numa edição em que os dois primeiros de cada grupo se apuram para os quartos de final.

A Croácia está em segundo, com três pontos, os mesmos da Polónia, enquanto a Escócia é última, ainda a zero.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.