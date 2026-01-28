Liga dos Campeões: Trubin herói improvável no triunfo do Benfica frente ao Real Madrid

Um golo do guarda-redes Anatoliy Trubin, já nos instantes finais, apurou esta noite o Benfica para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, num jogo frenético e marcado por reviravolta no Estádio da Luz.

Os encarnados venceram o Real Madrid por 4-2 e asseguraram a continuidade na competição quando, a apenas 30 segundos do apito final, estavam virtualmente eliminados.

Apesar do bom arranque da equipa portuguesa, foi o conjunto espanhol a inaugurar o marcador, por intermédio de Kylian Mbappé. A resposta surgiu pouco depois, com Schjelderup a restabelecer a igualdade, antes de Pavlidis consumar a reviravolta e colocar o Benfica em vantagem ao intervalo (2-1).

Na segunda parte, Schjelderup voltou a marcar e ampliou para 3-1, dando maior conforto à equipa orientada por José Mourinho. No entanto, Mbappé reduziu novamente para 3-2, relançando a incerteza até aos últimos instantes.

Quando tudo parecia encaminhar-se para um desfecho dramático, Trubin subiu à área adversária num lance de desespero e acabou por marcar o quarto golo, garantindo de forma épica a passagem do Benfica à fase seguinte da prova milionária.