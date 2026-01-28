MADEIRA Meteorologia
Liga dos Campeões: Sporting vence no País Basco e qualifica-se para os ‘oitavos’

    Sporting fechou no 7.º lugar da fase de liga. Luis Tejido / EPA
28 Janeiro 2026
O Sporting assegurou esta noite a passagem direta aos oitavos de final da Liga dos Campeões ao vencer o Athletic Bilbau, por 3-2, no San Mamés.

Alisson Santos, aos 90’+4, fez o golo que deu a vitória aos lisboetas. Antes, Sancet, aos 3’, e Guruzeta, aos 28’, marcaram para os bascos, enquanto Diomande, aos 12’, e Trincão, aos 62’, marcaram para os lisboetas.

Com este resultado, o Sporting encerra a fase de liga no 7.º lugar.

