Presidente da República assinala primeira mulher oficial general da GNR

O Presidente da República assinalou hoje a promoção da primeira mulher à subcategoria de oficial general da Guarda Nacional Republicana (GNR), a coronel de administração militar Carla Tomé Domingos, que atingiu o posto de brigadeiro-general.

“Um marco histórico para esta instituição centenária, volvidos que são, aproximadamente, 33 anos do seu ingresso no Curso de Oficiais da GNR”, escreve Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas refere que “assinou os decretos de promoção de e a oficiais generais” da GNR, “dando cumprimento ao previsto” no respetivo estatuto.

Entre esses decretos inclui-se o da “primeira mulher da GNR a atingir o posto de brigadeiro-general, a coronel de administração militar Carla Tomé Domingos”, assinala o Presidente da República.

Dentro de categoria de oficiais da GNR, que corresponde ao topo da carreira, a subcategoria de oficiais generais é a mais elevada e compreende os postos de brigadeiro-general, major-general e tenente-general.