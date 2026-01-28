Festival aCorde 2026 realiza-se entre 2 e 7 de fevereiro

A segunda edição do aCORDE 2026 - Festival Internacional de Cordofones Tradicionais decorrerá entre os dias de 2 a 7 de fevereiro, com concertos na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira (CEHA), Teatro Municipal Baltazar Dias, Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e Conservatório – Escola das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode.
De acordo com um comunicado da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, esta edição conta com a participação de cerca de 45 estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira (RAM) e com aproximadamente 700 alunos, proporcionando uma oportunidade única para destacar o trabalho desenvolvido por professores e estudantes do ensino básico e secundário, bem como a colaboração de instituições culturais e educativas, públicas e privadas.
A programação do Festival incluirá uma série de concertos, workshops, palestras e exposições, reunindo músicos e estudantes da Região, do país e do mundo.
A abertura oficial do festival decorrerá na Assembleia Legislativa Regional, no dia 2 de fevereiro, às 10h00. O evento contará com a entrega dos prémios Carlos Santos, Cândido Drummond de Vasconcelos e Jovem Revelação, que visam valorizar, promover e garantir a continuidade dos cordofones tradicionais madeirenses. Incluirá ainda a inauguração da exposição de artes plásticas, que nesta edição apresenta obras de artistas regionais e nacionais e um recital pela Escola Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.
No mesmo dia, o público poderá assistir ao Concerto da Grande Orquestra de Cordofones, constituída pelo Si Que Brade, pela Orquestra de Violas de Arame, pelo projeto TRIGO e pelas escolas EB1/PE da Lourencinha, EB1/PE Ribeiro de Alforra e EB1/PE do Covão e Vargem, no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, às 19h00.
O festival também incluirá oficinas, palestras e apresentações musicais direcionadas a alunos, com eventos em locais de grande prestígio como o Teatro Municipal Baltazar Dias e o Centro de Estudos de História do Atlântico.
Um dos destaques será o Concerto do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses com James Hill (Canadá) e Tangedores do Atlântico, que terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias a 4 de fevereiro.
Outro grande momento será o Concerto aCORDE 2026, no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, com a participação de André Santos, Salvador Sobral, Elisa Silva e Juliana Anjo e a escola EB1/PE da Ajuda, a 7 de fevereiro, que, conforme informação veiculada pela Direção Regional de Educação já se encontra esgotado.
O aCORDE promove também atividades de formação, nomeadamente o V Concurso de Cordofones Tradicionais Madeirenses, a 7 de fevereiro, e workshops diversos com artistas de renome internacional, como James Hill (Canadá) e Wellington Nascimento (Brasil).
Estão ainda previstas atividades diárias, entre as quais se destaca a iniciativa Música Tradicional nas Redes Sociais, difundida através de publicações online às 09h00 e às 13h00.
“Esta abordagem digital constitui uma oportunidade privilegiada para acompanhar interpretações ao vivo de alunos e músicos de cordofones da Região, do país e do mundo, ampliando o alcance do festival e reforçando a projeção internacional dos cordofones tradicionais madeirenses”, destaca a Secretaria Regional.
SIGA FREITAS
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
A Constituição da República Portuguesa atribui a todos os cidadãos o direito de se deslocarem livremente em todo o território nacional. Para os residentes...
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
O mundo transforma-se. Uma afirmação curta, mas real. A natureza tem essa capacidade, de se adaptar, e com ela todo o mundo.
Os animais, a vegetação, os...
No fim de semana das respetivas presidenciais, no meio dos meus afazeres domésticos, pensei em voz alta: “Tenho que ir votar.” A frase saiu quase por instinto,...
Não tenho memória de um arranque de Ano Novo tão agreste. Mas vou pensar que os maus começos são apenas uma fase passageira e que “tudo está bem quando...
Passada uma semana da ida às urnas, continuamos sem saber quem será o próximo Presidente da República. No entanto, uma certeza nós temos. Quem não será,...
Ser ilha é ser mundo, mas com raízes. É olhar o horizonte com vontade de partir, e regressar sempre com mais vontade de ficar. Viver na Madeira é viver...
Há comportamentos que dispensam grandes explicações. São previsíveis. Mesmo quando envoltos em discursos bem ensaiados, acabam sempre por revelar a mesma...
«If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality».Desmond Tutu in Robert...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a BirdLife pediram hoje “soluções baseadas na natureza” para mitigar os impactos dos fenómenos extremos...
Um golo do guarda-redes Anatoliy Trubin, já nos instantes finais, apurou esta noite o Benfica para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos...
O Sporting assegurou esta noite a passagem direta aos oitavos de final da Liga dos Campeões ao vencer o Athletic Bilbau, por 3-2, no San Mamés.
Alisson...
Um avião da companhia aérea colombiana Satena, com 13 passageiros e dois tripulantes a bordo, desapareceu hoje quando viajava entre Cúcuta e Ocaña, no...
Uma mulher foi, na tarde de quarta-feira, hospitalizado na sequência de um acidente rodoviário de motorizada na Rua dos Piornais, logo depois da Rua Vale...
O Governo dos Açores reiterou hoje que as conversações com a operadora de baixo custo Ryanair “ainda estão abertas”, contrariando declarações proferidas...
O mau tempo provocou até às 18:00 de hoje 649 ocorrências na região do Oeste, que envolveram 2.226 operacionais e 689 meios terrestres, havendo a registar,...
Dois elementos da Agência de Alfândegas e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês) envolvidos na morte a tiro de Alex Pretti em Minneapolis foram...
O Presidente da República assinalou hoje a promoção da primeira mulher à subcategoria de oficial general da Guarda Nacional Republicana (GNR), a coronel...
O enfermeiro diretor do INEM anunciou hoje o reforço de 24 novos profissionais, realçando que o mapa de pessoal de enfermagem tem vindo a crescer nos últimos...