Festival aCorde 2026 realiza-se entre 2 e 7 de fevereiro

A segunda edição do aCORDE 2026 - Festival Internacional de Cordofones Tradicionais decorrerá entre os dias de 2 a 7 de fevereiro, com concertos na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira (CEHA), Teatro Municipal Baltazar Dias, Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e Conservatório – Escola das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode.

De acordo com um comunicado da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, esta edição conta com a participação de cerca de 45 estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira (RAM) e com aproximadamente 700 alunos, proporcionando uma oportunidade única para destacar o trabalho desenvolvido por professores e estudantes do ensino básico e secundário, bem como a colaboração de instituições culturais e educativas, públicas e privadas.

A programação do Festival incluirá uma série de concertos, workshops, palestras e exposições, reunindo músicos e estudantes da Região, do país e do mundo.

A abertura oficial do festival decorrerá na Assembleia Legislativa Regional, no dia 2 de fevereiro, às 10h00. O evento contará com a entrega dos prémios Carlos Santos, Cândido Drummond de Vasconcelos e Jovem Revelação, que visam valorizar, promover e garantir a continuidade dos cordofones tradicionais madeirenses. Incluirá ainda a inauguração da exposição de artes plásticas, que nesta edição apresenta obras de artistas regionais e nacionais e um recital pela Escola Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.

No mesmo dia, o público poderá assistir ao Concerto da Grande Orquestra de Cordofones, constituída pelo Si Que Brade, pela Orquestra de Violas de Arame, pelo projeto TRIGO e pelas escolas EB1/PE da Lourencinha, EB1/PE Ribeiro de Alforra e EB1/PE do Covão e Vargem, no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, às 19h00.

O festival também incluirá oficinas, palestras e apresentações musicais direcionadas a alunos, com eventos em locais de grande prestígio como o Teatro Municipal Baltazar Dias e o Centro de Estudos de História do Atlântico.

Um dos destaques será o Concerto do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses com James Hill (Canadá) e Tangedores do Atlântico, que terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias a 4 de fevereiro.

Outro grande momento será o Concerto aCORDE 2026, no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, com a participação de André Santos, Salvador Sobral, Elisa Silva e Juliana Anjo e a escola EB1/PE da Ajuda, a 7 de fevereiro, que, conforme informação veiculada pela Direção Regional de Educação já se encontra esgotado.

O aCORDE promove também atividades de formação, nomeadamente o V Concurso de Cordofones Tradicionais Madeirenses, a 7 de fevereiro, e workshops diversos com artistas de renome internacional, como James Hill (Canadá) e Wellington Nascimento (Brasil).

Estão ainda previstas atividades diárias, entre as quais se destaca a iniciativa Música Tradicional nas Redes Sociais, difundida através de publicações online às 09h00 e às 13h00.

“Esta abordagem digital constitui uma oportunidade privilegiada para acompanhar interpretações ao vivo de alunos e músicos de cordofones da Região, do país e do mundo, ampliando o alcance do festival e reforçando a projeção internacional dos cordofones tradicionais madeirenses”, destaca a Secretaria Regional.