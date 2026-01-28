MADEIRA Meteorologia
Acidente em São Martinho deixa homem gravemente ferido

    Acidente em São Martinho deixa homem gravemente ferido
    Vários populares prestaram ajuda ainda antes da chegada da equipa de socorro. DR
Uma mulher foi, na tarde de quarta-feira, hospitalizado na sequência de um acidente rodoviário de motorizada na Rua dos Piornais, logo depois da Rua Vale de Ajuda, em São Martinho, no Funchal. Numa primeira abordagem do JM foi dito que se tratava de um despiste e de um motociclista, o que realmente não aconteceu. Mas tarde, foi-nos confirmado que se tratou de uma mulher e não de um homem.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, o motociclista estava parado quando terá sido colhido pelo pneu de trás do camião que, entretanto, estava a rodar na estrada. O motociclista sofreu ferimentos num membro inferior e num membro superior. A vítima foi assistida no local pela equipa de socorro e posteriormente transportada para o hospital, devidamente imobilizada.

  • Estado em que ficou a motorizada.
    Estado em que ficou a motorizada. DR

Fonte hospitalar confirmou ao JM que o homem apresentava ferimentos graves numa perna, motivo pelo qual ficou internado no serviço de urgência, na área de ortopedia, onde iria realizar exames complementares e receber tratamento adequado.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local do acidente e tomou conta da ocorrência, estando a investigar as circunstâncias em que se deu o despiste.

