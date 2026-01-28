Acidente em São Martinho deixa homem gravemente ferido

Uma mulher foi, na tarde de quarta-feira, hospitalizado na sequência de um acidente rodoviário de motorizada na Rua dos Piornais, logo depois da Rua Vale de Ajuda, em São Martinho, no Funchal. Numa primeira abordagem do JM foi dito que se tratava de um despiste e de um motociclista, o que realmente não aconteceu. Mas tarde, foi-nos confirmado que se tratou de uma mulher e não de um homem.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, o motociclista estava parado quando terá sido colhido pelo pneu de trás do camião que, entretanto, estava a rodar na estrada. O motociclista sofreu ferimentos num membro inferior e num membro superior. A vítima foi assistida no local pela equipa de socorro e posteriormente transportada para o hospital, devidamente imobilizada.