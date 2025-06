Liga das Nações: Portugal perde nos Barreiros e desce à Liga B

Em partida disputada no Estádio do Marítimo, a Seleção Portuguesa feminina perdeu com a congénere da Bélgica, por 3-0, e regressa assim ao 2.º escalão da Liga das Nações.

Os golos belgas foram apontados por Haevermaet (36’) e Wullaert (67’ g.p. e 72’).

Quanto às madeirenses em campo, Fátima Pinto atuou durante os 90 minutos, ao passo que Telma Encarnação começou o banco de suplentes, tendo entrado em campo aos 64’, rendendo Jéssica Silva.

Portugal centra agora atenções no Europeu 2025, cujo arranque está agendado para 2 de julho.