Leonardo Jardim estreia-se no Flamengo com título no Campeonato Carioca

O madeirense Leonardo Jardim entrou hoje para a história ao tornar-se o primeiro treinador do Flamengo a conquistar um título na estreia, ao vencer o Campeonato Estadual Carioca de futebol, no desempate por penáltis com o Fluminense.
Depois da igualdade sem golos (0-0) no fim dos 90 minutos, o desafio, decidido num jogo único, foi para o desempate por penáltis, que culminou com um triunfo por 6-5 para o Flamengo.
Luis Araújo foi o primeiro a falhar, no segundo penálti do Flamengo, porém Guga falhou o terceiro do Fluminense, acabando a primeira série de cinco penáltis igualada: depois, Leo Ortiz marcou o sexto, contudo Otávio falhou para o Fluminense e decidiu a contenda.
Com apenas cinco dias de trabalho, Leonardo Jardim celebra o seu primeiro título, porém o madeirense tem uma missão difícil na sucessão a Filipe Luis, que deixou de ser o treinador do Flamengo, após golear, por 8-0, o Madureira rumo à final do Estadual Carioca.
Em 2025, Filipe Luis não só ganhou o Brasileirão como a Taça Libertadores.
Leonardo Jardim conquistou o nono título da carreira, primeiro no Brasil, depois de já ter vencido, entre outros troféus, a Liga francesa, com o Mónaco, a Liga grega, com o Olympiacos, a Liga dos Emirados Árabes Unidos, com o Shabab Al-Ahli, e a Liga saudita, com o Al Hilal, formação com a qual também arrecadou a Liga dos Campeões asiática.
